2008: o último ano normal Data estelar: Marte e Plutão estão em oposição; a Lua é quarto minguante no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na nave Terra começa o último ano normal do calendário cristão, pois depois deste todos serão tão fora do comum que, provavelmente, até o atual calendário será reformulado. O último ano da normalidade precisa ser celebrado com toda pompa, pois tendo a cultura se afastado do espírito que a originou, nossa humanidade tem mais é que se livrar do jugo que a exila de uma vida saudável e próspera. A normalidade é o conjunto de regras que propicia a dinâmica social básica para que as pessoas livremente decidam o caminho pelo qual prosperarão e serão felizes. Como faz muito tempo que isso não acontece, e como isso se desvia perigosamente do plano original, esta suposta normalidade tem de acabar. Celebremos então, pois 2008 é o último ano normal! ÁRIES 21-3 a 20-4 Valorize mais a prática do que o discurso, pois, enquanto falam, as pessoas inflacionam as possibilidades e, principalmente, seu papel dentro dessas. Você, preste atenção ao fruto do esforço que as pessoas empreendam, e não ao seu discurso. TOURO 21-4 a 20-5 Tudo começa na mente, o que acontecerá com você tem início como imaginação apenas, a qual, cultivada através do hábito de pensá-la, e de repensá-la acaba se transformando em realidade consumada. Cuide de sua mente e, assim, cuidará também de seu destino. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Os excessos tão procurados pelas pessoas como meio de aliviar a tensão acabam, como sempre, produzindo o efeito contrário. Você deseja mesmo participar de situações assim? Com certeza, não! Há um quê de sabedoria amadurecendo em você. CÂNCER 21-6 a 21-7 Há boas coisas entremeadas com aquelas que sua alma prefere esquecer, mas que teimam em ficar próximas. Este panorama não deve ser lido como um vaticínio para o ano todo que começa, pois é uma circunstância passageira. LEÃO 22-7 a 22-8 Conciliar os desejos das pessoas, de modo que todas possam sentir-se satisfeitas, eis uma magia muito difícil de executar. É honesto que cada pessoa lute pela sua satisfação, porém é mais honesto ainda encontrar um ponto em comum. VIRGEM 23-8 a 22-9 Seria realmente possível aproveitar cada instante da existência para aproximar-se de realizações objetivas? Idealmente sim, porém, na realidade a alma humana se cansa, e por isso deseja mesmo perder tempo fazendo absolutamente nada. LIBRA 23-9 a 22-10 Dia mais, dia menos, por estas ou por aquelas razões todo mundo acaba caindo na real e fazendo as devidas reflexões. Aguardar até o último momento não é uma atitude sábia. Seja você a alma sábia a fazer as primeiras reflexões de 2008. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Nunca esqueça o seguinte: as tarefas mais difíceis são outorgadas às pessoas que têm mais força de caráter. Isto significa que todos os venenos que produzem dor em sua alma guardam ocultos o remédio que libertará. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Medir forças e competir é uma atividade animalesca, e enquanto nossa humanidade continuar achando que isso tem algo a ver com ela, deixará de usufruir o que de melhor poderia acontecer. Eleve a mira acima do animal que há em você. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O objetivo deste e dos próximos anos é para lá de importante, e por isso mesmo difícil de ser implementado. Fazendo uso do discernimento, você terá de separar o sonho da ilusão, pois o primeiro vale a pena, enquanto o segundo é só pena. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Encontre uma forma elegante de satisfazer seus desejos em particular, de modo que, depois, você não venha a cobrar de outrem o sacrifício destes. Os desejos não se sacrificam, no máximo se protelam, pois sempre exigem satisfação. PEIXES 20-2 a 20-3 O principal objetivo deste ano terá de ser o de revigorar os relacionamentos, pois nada demais acontecerá sem estes, e sua alma, com certeza, não se conformaria em viver um destino nada demais. Sua alma quer mesmo muito!