19 histórias baseadas na obra de Edgar Allan Poe Para comemorar o bicentenário de nascimento de Edgar Allan Poe, a editora Solaris pediu a 19 autores que criassem histórias de suspense e horror baseadas na obra de um dos autores mais influentes da história da literatura. Nesta obra se celebram a atualidade, profundidade e diversidade de Poe. A compilação ficou a cargo do consagrado editor Ellen Datlow. São eles Kim Newman, Melaine Tem, E. Catherine Tobler, Gregory Frost, Laird Barron, Sharyn McCrumb, Glen Hirshberg, Barbara Roden, Delia Sherman, M. Rickert, Steve Rasnic Tem, Pat Cadigan, Nicholas Royle, Kaarom Warren, David Prill, Kristine Kathryn Rusch, Lucius Shepard, Suzy Mckee Charnas e John Langan. Poe - 19 New Tales Inspired By Edgar Allan Poe Vários autores Solaris, 352 págs., R$ 50,70