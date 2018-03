1808 para sempre

O presidente Lula encontra-se com o presidente de Portugal,Cavaco Silva, hoje, na abertura da exposição "Um Novo Mundo, Um Novo Império: A Corte Portuguesa no Brasil", dando início às comemorações Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro De 7 de março a 8 de junho (21) 2550-9220 / 2550-9224 Reabertura da Igreja de Nossa Senhora do Carmo e Concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira, com a execução da missa de Nossa Senhora da Conceição Antiga Sé, Rio de Janeiro 8 de março (21) 2142-5800 Congresso internacional "A Corte no Brasil", promovido pela Universidade Federal Fluminense UFF, Niterói, Rio de Janeiro De 10 a 14 de março (21) 2629-2919 Ciclo de conferências "200 Anos da Chegada da Familia Real no Brasil", coordenado por José Murilo Carvalho e Alberto Costa e Silva Academia Brasileira de Letras, Rio De 11 de março a 1º de abril (21) 3974-2500 Festival "Rio Bom de Mesa", dedicado à gastronomia joanina, nos restaurantes da Associação da Boa Lembrança Em 14 restaurantes, Rio de Janeiro De 11 a 15 de março (21) 2252-5182 Exposição "Nicolas-Antoine Taunay: uma leitura nos trópicos", organizada por Lilia Moritz Schwarcz Museu Nacional de Belas Artes, Rio De 6 de maio a 6 de julho, e Pinacoteca do Estado, São Paulo 17 de julho a 7 de setembro (21) 2240-0068 ou (11) 3324-1000