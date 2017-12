10.ª Bienal do Mercosul tem datas definidas

A 10.ª Bienal do Mercosul já tem suas datas definidas: vai ocorrer entre 8 de outubro e 22 de novembro em Porto Alegre. A edição, sob o título Mensagens de Uma Nova América, tem curadoria geral do brasileiro Gaudêncio Fidelis e vai ser composta por oito exposições.

As mostras da 10.ª Bienal do Mercosul também foram anunciadas pela equipe curatorial do evento, que tem como integrantes o curador adjunto brasileiro Márcio Tavares e os curadores assistentes Ana Zavadil e Raphael Fonseca, do Brasil; Fernando Davis, da Argentina; e Ramón Castillo Inostroza, do Chile. As exposições terão como temas A Casa das Bienais; Biografia da Vida Urbana; Modernismo em Paralaxe; Antropofagia Neobarroca; Olfatória: O Cheiro na Arte; Aparatos do Corpo; A Poeira e o Mundo dos Objetos; e Marginália da Forma.

Já o programa educativo, baseado na questão da memória, será intitulado Possibilidades do Impossível. A edição, segundo seus organizadores, será dedicada a "reescrever" a história da arte da América Latina. A expectativa de seus realizadores é receber 600 mil visitas durante o período da 10.ª Bienal do Mercosul.