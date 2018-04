1.ª mostra no Brasil de Adolfo Estrada A DAN Galeria inaugura a exposição Geometria, Ordem e Sensação, a primeira mostra no Brasil do argentino radicado na Espanha Adolfo Estrada, com 32 obras de seu acervo pessoal. A ordem e a estrutura geométrica caracterizam o seu trabalho, presença habitual na feira espanhola Arco nos últimos dez anos. Identificado com os concretistas brasileiros, o artista participou de uma exposição com Franz Weissmann, em 1964, em Madri. A mostra começa hoje, às 11 horas, na DAN ( R. Estados Unidos, 1.638, tel. 3083-4600 ) e fica em cartaz até 25 de setembro, de segunda a sexta, das 10 às 19 h. Aos sábados das 10 às 13 h. A curadoria é de Flavio Cohn.