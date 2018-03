Ziraldo é um fenômeno. Filas se formam em busca de seu autógrafo, como aconteceu aqui na Bienal do Livro do Rio. continua com o posto de recordista de autógrafos em bienais do livro. Sábado, ele promoveu a venda de exatos 3.331 livros no estande da editora Melhoramentos, durante sua passagem entre 16 h e 20h30. Segundo conta dos editores, cerca de 5 livros foram vendidos por minuto.

Entre os títulos comercializados, o primeiro posto continua com um de seus best-sellers: O Menino Maluquinho, que vendeu 670 exemplares apenas no sábado. As cifras deverão aumentar pois Ziraldo volta neste domingo ao Riocentro, assim como na quarta-feira (feriado da Independência) e no próximo fim de semana, quando termina a Bienal.