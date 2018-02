Veja o elenco completo do musical ‘A Noviça Rebelde’

A nova montagem do musical A Noviça Rebelde começa a ganhar contornos em São Paulo. Enquanto os diretores Charles Möeller e Claudio Botelho já ensaiam o elenco no teatro do colégio Rio Branco, os produtores do espetáculo (Atelier de Cultura e a M&B) anunciaram todos os nomes dos artistas. A estreia acontece no dia 28 de março, no Teatro Renault.

Os destaques são Malu Rodrigues como irmã Maria, Larissa Manoela no papel de Liesl e Gabriel Braga Nunes como o capitão Georg Von Trapp. Eles estão à frente de um dos mais importantes e mais queridos musicais da Broadway.

Imortalizada no cinema com o filme estrelado por Julie Andrews, a história acompanha Maria, a noviça que cuida dos sete filhos do barão Von Trapp, na Áustria, e é obrigada a fugir com eles dos nazistas no início da 2ª Guerra Mundial. O musical, que estreou em 1959, tem letras e músicas de uma dupla consagrada, Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, e o mais espetacular dessas canções é a função que cada uma tem na trama. “Os personagens iniciam a música com um estado de espírito e terminam com outro, que altera o curso da história”, lembra Charles.

Veja a lista completa dos atores:

Maria: Malu Rodrigues

Capitão Georg Von Trapp: Gabriel Braga Nunes

Baronesa Elsa Schraeder: Alessandra Verney

Tio Max: Marcelo Serrado

Madre Superiora: Gottsha

Irmã Berthe: Marya Bravo

Irmã Margaretta: Raquel Antunes

Irmã Sophia: Jana Amorim

Frau Schmidt: Nabia Vilella

Franz: Roberto Arduin

Herr Zeller: Luiz Guilherme

Almirante Von Schreiber: Carlo Porto

Barão Ebelferd: Fabio Barreto

Ensemble: Thiago Peticarrari

Rolf: Diego Montez

Rolf (substituto eventual): Marcelo Ferrari

Swing masculino: Andrei Lamberg

Freira: Ana Catharina Oliveira

Freira: Ana Luiza Ferreira

Freira: Chiara Gutierri

Freira: Laura Visconti

Freira: Lia Canineu

Freira: Luiza Lapa

Freira: Talita Silveira

Freira: Vania Canto

Swing feminino: Lara Suleiman

Liesl: Larissa Manoela

Liesl (alternante): Marianna Alexandre

Friedrich: Leonardo Cidade

Friedrich: Nicolas Tulchesky

Louisa: Beatriz Dalmolin

Louisa: Gigi Patta

Louisa: Melissa Hendrick

Kurt: Dudu Ejchel

Kurt: Michel Singer

Kurt: Nicolas Cruz

Brigitta: Bia Brumatti

Brigitta: Martha Nobel

Brigitta: Valentina Oliveira

Marta: Catarina Colela

Marta: Giovanna Lodes

Marta: Lorena Queiroz

Gretl: Danny Prince

Gretl: Laura Pavan

Gretl: Maria Eduarda Agois