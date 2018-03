‘Urinal, O Musical’ ironiza a falta de água

Um musical pouco comum estreia em São Paulo – ‘Urinal, O Musical’ tem a direção de Zé Henrique de Paula e a coordenação musical de Fernanda Maia para contar uma história em que a falta de água obriga o fechamento de todos os banheiros privados – necessidades, apenas em espaços públicos, a um preço nada barato.

Claro que isso provoca uma revolta, que vai implicar no sequestro da filha do capitalista responsável pela cobrança. Com um visual gótico, a la Gotham City, o musical traz números maravilhosos, com um elenco afiadíssimo, com Caio Salay, Roney Fachinni, Bruna Guerin e Daniel Costa à frente.

Making of – Urinal, o Musical // Teatro from Insone Filmes on Vimeo.