Um mundo menor

Reproduzo aqui um pequeno artigo que li no site Publishnews, do competente Ricardo Costa. O texto é assinado por Mike Shatzkin:

No final de mais uma Feira de Livros de Frankfurt, aqui vai uma coisa que eu já sabia mas encaro agora de uma nova maneira: tem uma diferença enorme entre os Estados Unidos e todos os outros países do Mundo Ocidental (pelo menos) de recepção e aceitação do consumidor de e-book. O que eu penso: isso não pode ficar assim para sempre. O que eu deduzo: o resto do mundo está no que será, para muitos, uma viagem que os vai deixar tontos, enquanto tentam chegar neste ponto. Parece óbvio porque os Estados Unidos estejam tão adiantados: 300 milhões de pessoas em uma única economia com uma moeda única e com um único idioma. Esses mesmos fatores explicam porque os Estados Unidos estão muito à frente também em compras de livros impressos pela internet.