Stephen Sondheim ganha prêmio literário

O grande compositor americano de musicais Stephen Sondheim foi anunciado como vencedor do prêmio literário PEN America, de Nova York, transformando-o no primeiro compositor a receber tal honraria.

O prêmio é dado anualmente a “um autor aclamado, cujo corpo do trabalho nos ajuda a compreender e a interpretar a condição humana”, segundo o release distribuído pelos organizadores do prêmio. E, enquanto honraria é concedida principalmente a romancistas, como Salman Rushdie e Toni Morrison, Sondheim provocou um inegável impacto na cultura americana, ao escrever musicais já clássicos como ‘West Side Story’. ‘Sweeney Todd’ e ‘Company’.

“Stephen Sondheim deu voz a aspectos complexos do espírito humano: nuance, psicologia, vozes interiores”, disse Andrew Solomon, presidente do PEN Americana, em entrevista ao jornal ‘New York Times’. “Seu trabalho aponta para o significado de viver uma vida marcada pela moral, algo tão urgente nos dias atuais.”

Aos 86 anos, Sondheim sempre buscou motivos diversos para discutir sua verdadeira obsessão: jogar alguma luz sobre algo incompreensível para a cultura média americana.

O prêmio será entregue a Sondheim pela atriz Meryl Streep, no dia 25 de abril, no Museu de História Natural, em Nova York. Meryl participou da versão cinematográfica do musical ‘Into the Woods’, em 2014, pela qual recebeu uma indicação para o Oscar.