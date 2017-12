Sobre o musical do Chacrinha

Um dos mais esperados espetáculos que vão estrear no Rio está ‘Chacrinha, o Musical’. A data já está marcada, 14 de novembro, e será no Teatro João Caetano, uma escolha apropriada, pois se trata de um espaço mantido pela prefeitura, ou seja, com um ar mais público e de acordo com o espírito dos programas do Velho Guerreiro.

Nunca é demais repetir que Chacrinha foi um dos maiores comunicadores da TV brasileira, ao lado de Silvio Santos e Hebe Camargo (Flavio Cavalcanti teve também uma importância, mas, me parece, seguia por uma linha artística distinta, mais rebuscada, embora com forte teor popular). Suas expressões se tornaram clássicas (‘Quem não se comunica, se estrumbica’ é a mais famosa), assim como suas fantasias, a buzina com que gongava os calouros e, principalmente, sua disposição em receber no palco artistas então desconhecidos ao lado de consagrados. O palco do Chacrinha foi um dos mais democráticos da história da TV.

Assim, é de se esperar com expectativa esse musical, uma nova produção da Aventura Entretenimento, que encerra a trilogia Uma Aventura Brasileira, iniciada com ‘Elis, a Musical’ e seguida de ‘Se Eu Fosse Você, o Musical’, em cartaz em São Paulo.

A produção está orçada em R$ 12 milhões e terá texto de Pedro Bial e Rodrigo Nogueira, direção de Andrucha Waddington e assessoria direta de Leleco Barbosa, filho do Chacrinha.

O que já pude apurar sobre o musical é que haverá dois atores interpretando o Velho Guerreiro: um, mais jovem, será o Abelardo Barbosa, o verdadeiro nome do comunicador. Ou seja, viverá a fase jovem e iniciante, quando começou com um programa de rádio. O segundo ator, mais velho, viverá o já famoso Chacrinha. A produção promete uma surpresa sobre quem será esse ator.

O espetáculo terá a forma de um programa de auditório e o público poderá participar como calouro – basta se inscrever com antecedência para que três ou quatro sejam chamados ao palco em cada sessão. Uma ideia muito interessante e que permite manter o espírito de espontaneidade que tanto marcou Chacrinha.

Nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, haverá um workshop do musical no Imperator, no Rio. Participarão Bial, Nogueira, Waddington, Leleco e também o empresário Ricardo Amaral, Sylvio Blau-Blau e a adorável Elke Maravilha, figura marcante da TV brasileira. Na ocasião, também será apresentado o elenco, oportunidade para se descobrir quem será o misterioso Chacrinha.