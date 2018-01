Rodrigo Lombardi no musical ‘Urinal’

Uma notícia que está para se confirmar: depois de terminar a gravação da novela ‘Verdades Secretas’, o ator Rodrigo Lombardi integraria o espetáculo ‘Urinal – O Musical’, que continua adiando o fim de sua temporada graças ao grande sucesso.

Rodrigo poderia assumir o papel do Policial, que vinha ganhando uma belíssima interpretação de Daniel Costa, que se contundiu e vinha sendo substituído pelo diretor do musical, Zé Henrique de Paula.

Com um tema atual (a crise social provocada pela falta d’água), ‘Urinal’ é uma das grandes novidades da temporada. Zé Henrique e a diretora musical Fernanda Maia conseguiram transformar o espaço do Núcleo Experimental em um palco intimista, o que raramente se espera de um musical. Tanto que não são utilizados microfones e a plateia acompanha a trama muito próxima.

A atual temporada de ‘Urinal’ está prevista para até 12 de outubro, mas nada impede que seja novamente prorrogada – especialmente se contar com a presença de Rodrigo.

Outra boa notícia do mundo musical é a decisão do diretor Jorge Takla de remontar um de seus grandes sucessos, ‘My Fair Lady’. Em 2007, ele dirigiu uma belíssima montagem, com Amanda Costa inspiradíssima no papel de Elisa Doolittle. A expectativa é que a nova versão seja montada em 2016.