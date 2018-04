Os musicais que vão estrear em 2017

O ano de 2017 promete trazer grandes produções musicais, no Rio e em São Paulo. Mesmo com a crise, os produtores buscam espetáculos criativos e que atendem à curiosidade dos fãs, como a nova versão de ‘Les Misérables’ ou a montagem que Claudia Raia promete do clássico ‘Cantando na Chuva’.

Veja a seguir a lista dos musicais que já divulgaram data de estreia. A lista foi montada graças à ajuda inestimável de Grazy Pisacane, outra fã absoluta de musicais.

JANEIRO

Roque Santeiro – SP

Estreia em 27 de janeiro no Teatro FAAP

Mogli O Musical – RJ

Reestreia em 28 de janeiro no Teatro Bradesco

FEVEREIRO

Rocky Horror Show – SP

Reestreia em 10 de fevereiro no Teatro Porto Seguro

Beatles Num Céu de Diamantes – SP

Reestreia em 10 de fevereiro no Teatro Cetip

MARÇO

Godspell Musical – Em Busca do Amor – SP Interior

Reestreia em 03 de março no Sesi São José do Rio Preto

Les Misérables – SP

Estreia em 10 de março no Teatro Renault

O Homem de La Mancha – SP

Reestreia em 09 de março no Teatro Alfa

Vamp, O Musical – RJ

Estreia em 17 de março no Teatro Riachuelo

Garota de Ipanema – O amor Em Bossa – SP

Estreia em março – Local a confirmar

Doc60 – Década de Arromba – SP

Estreia em março no Theatro NET SP

ABRIL



Bem Musical – RJ

Local a ser definido

JUNHO



Rock Of Ages – SP

Estreia em junho no Teatro Porto Seguro

JULHO

A Noviça Rebelde – RJ

Estreia em julho no Teatro Oi Casagrande

Cantando na Chuva

Local e data a divulgar

Peter Pan, o Musical

Local e data a divulgar

American Idiot – RJ

Local e data a divulgar

Yank – O Musical – RJ

Local e data a divulgar

O Jogador, O Musical

Local e data a divulgar

A Noite do Meu Bem – O Musical – RJ

Local e data a divulgar