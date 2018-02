O roubo dos óculos

Estou em Frankfurt, à espera da abertura da feira de livros. Já comentei sobre sua dimensão, mas, a cada nova visita, até que parece menor…

Enquanto não começa, a história do dia aconteceu em Londres, ontem à noite, com Jonathan Franzen, escritor americano, autor de Freedom, um dos livros mais comentados do ano nos Estados Unidos. Foi um incidente bizarro. Durante uma festa na Serpentine Gallery, ele foi abordado por um homem que roubou seus óculos enquanto outro deixava um bilhete pedindo US$ 100 mil de resgate. A dupla supostamente trabalhava para uma empresa que fornecia alimentação para a festa.

A polícia destacou um helicóptero, que descobriu um dos furtadores escondido em uma moita. Óculos devolvidos, Franzen disse que não prestaria queixa, pois encarou o incidente como uma brincadeira inofensiva. Antes da solução do problema, porém, um par de óculos supostamente do escritor já estava à venda no eBay, um dos maiores sites de venda do mundo. Ele terá mais assunto para contar aqui em Frankfurt