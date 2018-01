O pé de Priscilla

O musical Priscilla estreia em março mas já está com um pé no shopping Bourbon – literalmente. Próximo ao Teatro Bradesco, onde o espetáculo inicia sua turnê, foi colocado um gigantesco pé de sapato feminino, de salto alto e inteiramente recoberto de vidros espelhantes. É o mesmo pé que estava à frente da GEO, a produtora do musical, em sua sede na Avenida Brigadeiro Luis Antonio.

Trata-se de uma boa jogada de marketing, pois as pessoas param, observam e até tiram fotos. Até março, acredito (e espero) que novas investidas como essa devam surgir. Priscilla terá um elenco eclético, com destaque para Simone Gutierrez, que simplesmente arrasou (e roubou a cena) em Hairspray, e Saulo Vasconcelos, grande intérprete dos musicais nacionais, com um honrado currículo que inclui A Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera e Mamma Mia!.

Se mantiver as características do original, a montagem brasileira promete ser um grande sucesso. Confesso que não vi na Broadway, mas confio no gosto de uma amiga, Selma Morente, que assistiu no início desse ano. Segundo ela, é empolgante e chega a ser surpreendente. O que só faz crescer nossa expectativa.