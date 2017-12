O musical de Renato Aragão

No programa Fantástico, domingo à noite, Renato Aragão confidenciou, entre outros assuntos, que vai estrear no teatro – e em um musical. Trata-se de uma versão para o palco do filme Os Saltimbancos Trapalhões, trabalho que vem sendo realizado por Claudio Botelho e Charles Möeller, os midas do gênero no Brasil.

Botelho adiantou que o primeiro ato está pronto. Möeller trabalha direto com o Renato e o formato para o palco é bem diferente do filme, pois, na tela grande, as canções funcionam quase como clipes. “No musical, seguiremos a cartilha de fazer a música contar a história como é o normal. Já temos até a terceira cena do segundo ato e a estreia é em outubro, no Teatro Oi! Casagrande, no Rio.” Segundo ele, um musical de grande porte, não é para crianças, mas para toda a família, assim como foram O Mágico de Oz e A Noviça Rebelde, dois de seus grandes sucessos.