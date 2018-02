Novos musicais vêm aí

Novos musicais prometem animar os fãs em Rio e São Paulo. Em março, além da estreia carioca de Se Eu Fosse Você, os paulistas recebem dois espetáculo de peso, ambos no dia 14: Elis – A Musical, no Teatro Alfa, que traz uma carreira vitoriosa no Rio, e o polêmico Jesus Cristo Superstar, dirigido por Jorge Takla, que vai ocupar o teatro do Complexo Ohtake Cultural.

Em abril, Mel Lisboa enfrenta o desafio de viver no palco uma das grandes artistas brasileiras no musical Rita Lee Mora ao Lado, que vai ocupar o Teatro Procópio Ferreira.

Já Cássia Eller – O Musical vem sendo preparado pelo diretor João Fonseca (que terá Lan Lan na direção musical) e tem estreia prevista para maio, no Rio. Atualmente, a produção finaliza as audições para definição de elenco.

No segundo semestre, chegará a São Paulo Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos, comovente homenagem de Charles Möeller e Claudio Botelho ao artista, que completa 70 anos em 2014. Ainda neste ano, a dupla pretende montar O Homem de La Mancha, com letras traduzidas pelo próprio Chico. E eles já se preparam para o grande salto em sua carreira de sucesso, com sua versão de Orfeu do Carnaval que deverá estrear na Broadway até o fim do ano.