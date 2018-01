Novo teatro em São Paulo

Falei em Hair e me lembrei que a estreia paulistana era pra ter acontecido há mais tempo e em outro teatro. O musical inauguraria um maravilhoso espaço localizado no Instituto Tomie Ohtake. Sim, maravilhoso pelo que já me disseram: enorme plateia, fosso para orquestra, palco generoso. E a sala de ensaio serve também para abrigar espetáculos menores. Enfim, um espaço ideal para musicais.

O impasse estava na dificuldade em os donos do espaço encontrarem um parceiro que associassem sua marca ao do teatro – algo como o Abril, Bradesco e Folha fizeram, incorporando sua marca ao nome do teatro. Com a demora, Hair acabou indo para o Frei Caneca, outro bom espaço.

Agora, o novo teatro deverá se chamar GEO, que é o nome de uma empresa de produção cultural (está bancando a produção do Priscilla assim como patrocina a vinda do Lollapalooza para São Paulo). E, pelo que me falaram à boca pequena, também terá a participação da Rede Globo, interessada em ter um braço no teatro assim como tem no cinema (Globo Filmes). Vocês já repararam, aliás, como a emissora aumentou suas chamadas de divulgação de peças de teatro? Até o Paulo José é um dos garotos propaganda.

E, se não houver impecilhos, o Teatro GEO deverá inaugurar em em grande estilo em 29 de março com a peça Vermelho, de John Logan, com Antonio Fagundes dividindo o palco com seu filho Bruno e sob a direção de Jorge Takla. O texto se passa no ateliê de Mark Rothko, na New York dos anos 1958-59, e conseguiu vários prêmios internacionais. Ou seja, uma combinação que deve resultar em sucesso. Logo, espero ter acesso aos ensaios para trazer mais detalhes.