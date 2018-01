Ney Latorraca anuncia saída dos palcos

O ator Ney Latorraca anunciou que vai se aposentar dos palcos, ao terminar a temporada paulistana de ‘Vamp, o Musical’, que estreia nesta sexta-feira, 15, no Teatro Sérgio Cardosos. Aos 73 anos, ele acredita que esse seja o melhor momento, pois está “em alta”.

Ao ‘Estado’, Latorraca disse que pretende fazer uma pausa, sem precisar, contudo, o período. “Chegou a minha hora de ficar quietinho. E, quando voltar, estar melhor ainda”, afirmou. “Tenho respeito pelo público e por mim mesmo. Esse tempo será bom também para me reciclar, uma palavra, aliás, péssima.”

Ney Latorraca foi um grandes motivos do sucesso da temporada carioca de ‘Vamp’, musical inspirado na novela escrita por Antonio Calmon e exibida pela Globo em 1991. Ele recria o personagem que foi um dos mais importantes de sua carreira, o Conde Vlad. Ao seu lado, Claudia Ohana, como a cantora de rock Natasha, também revive um papel da novela.

O espetáculo, aliás, funciona ao sabor das improvisações de Latorraca, o único do elenco a ter esse direito. “Pensei numa homenagem ao teatro de revista e só o Ney teria essa capacidade de se comunicar diretamente com o público”, conta o diretor Jorge Fernando, mais um remanescente do folhetim dos anos 1990.

Ainda que mais conhecido por suas participações na televisão, Ney Latorraca constrói uma importante carreira no teatro, participando de montagens marcantes como ‘Hair’ (1970) e ‘Jesus Cristo Superstar’ (1972). Participou ainda de ‘Rei Lear’ (1983) antes de protagonizar, ao lado de Marco Nanini, de um dos maiores sucessos do teatro brasileiro: ‘O Mistério de Irma Vap’ que, com a direção de Marília Pêra, ficou em cartaz entre 1986 e 1997.