Depois de um período de longa ausência, estou de volta, agora em Paraty, preparando para o início da Flip. Esta é a nona edição e cubro desde a primeira. Confesso que é a que menos expectativa me provoca, talvez por conta da ausência do escritor que eu mais aguardava, o italiano Antonio Tabucchi.

Respeito os motivos que o fizeram cancelar novamente sua vinda – se no ano passado foi por conta de uma dor nas costas, agora foi seu repúdio à decisão do governo brasileiro em não extraditar o terrorista italiano Cesare Battisti. Mas não acredito que fosse algo tão forte assim. Certos, convicções são convicções e, em muitos casos, valem mais que religião, casamento etc. Mas ele não encontraria aqui um público totalmente favorável à atitude do governo. Aliás, creio que a maioria acompanhou o caso de forma bem distante, ignorando até.

Soube, por um amigo, que Tabucchi confessou temer por sua integridade física aqui no Brasil, uma vez que vinha se manifestando contra a atitude do nosso governo. Novamente uma bobagem, pois ele seria bem recebido, com certeza.

Enfim, sem Tabucci, minhas expectativas são para Antonio Candido e João Ubaldo Ribeiro, dois de nossos maiores expoentes literários. Acho que eles vão deixar marcas profundas nessa Flip, assim como, talvez, o americano James Ellroy. Conversei com ele por telefone: parece um padre no tom de voz, pregando em altos e baixos. Mas sua escrita econômica é invejável e eletrizante. Espero muito que ele seja bem lembrado nos próximos anos.