‘My Fair Lady’ lidera lista de indicações do Prêmio Reverência

O Prêmio Reverência, que homenageia os melhores musicais do eixo Rio-São Paulo, divulgou a lista dos finalistas de sua terceira edição. ‘My Fair Lady”, o sofisticado e belo trabalho dirigido por Jorge Takla, lidera com 11 indicações, seguido do não menos belo ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’, que chega a São Paulo no dia 25 de agosto.

Mantendo a tradição de revezar o local de premiação, neste anos, os melhores da temporada serão conhecidos na festa prevista para o dia 27 de setembro, na Cidade das Artes, no Rio.

Mesmo em momento marcado pela crise econômica, o gênero musical mostrou resistência e 49 espetáculos foram inscritos para concorre em 15 categorias: Direção, Ator, Atriz, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Autor, Cenografia, Iluminação, Figurino, Coreografia, Direção Musical, Design de Som, Especial, Melhor Espetáculo e Melhor Espetáculo – Júri Popular, este último em votação online a partir de 22 de agosto.

Em seguida, aparecem ‘Les Miserables’ (sete indicações), produção da T4F que segue em cartaz em São Paulo, ‘Cinderella’ e ‘Rocky Horror Show’, dirigidas pela dupla Charles Möeller & Claudio Botelho, com seis, e ‘Gota D’Água [a seco]’, com cinco. Por conta deste último, Laila Garin pode ganhar o seu terceiro Prêmio Reverência e seguir invicta na categoria Melhor Atriz.

Veja a lista dos indicados que estrearam entre janeiro de 2016 e julho de 2017:

Melhor Direção

Duda Maia por ‘Auê’

João Falcão por ‘Gabriela, Um Musical’

Jorge Takla por ‘My Fair Lady’

Luis Carlos Vasconcelos por ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’

Susana Ribeiro por ‘Rent’

Melhor Ator

Gabriel Bellas por ‘A Era do Rock’

Jarbas Homem de Mello por ‘A Paixão Segundo Nelson’

Marcelo Medici por ‘Rocky Horror Show’

Marcos Tumura por ‘Forever Young’

Nando Pradho por ‘Les Miserables’

Paulo Szot por ‘My Fair Lady’

Melhor Atriz

Fabi Bang por ‘Wicked’

Laila Garin por ‘Gota d’água [a seco]’

Myra Ruiz por ‘Wicked’

Paula Capovilla por ‘Forever Young’

Rebeca Jamir por ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’

Melhor Ator Coadjuvante

Diego Montez por ‘Rent’

Fred Silveira por ‘My Fair Lady’

Ivan Parente por ‘Les Miserables’

Nicola Lama por ‘Rocky Horror Show’

Sandro Christopher por ‘My Fair Lady’

Melhor Atriz Coadjuvante

Andrezza Massei por ‘Les Miserables’

Bruna Guerin por ‘Rocky Horror Show’

Giulia Nadruz por ‘Cinderella’

Laura Lobo por ‘Les Miserables’

Paula Capovilla por ‘Meu Amigo Charlie Brown’

Priscila Borges por ‘Rent’

Melhor Autor

Bráulio Tavares por ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’

Diego Fortes por ‘O Grande Sucesso’

Duda Maia e Cia Barca dos Corações Partidos por ‘Auê’

Fernanda Maia por ‘Lembro Todo Dia de Você’

Gustavo Gasparani por ‘Gilberto Gil, Aquele Abraço – O Musical’

Melhor Coreografia

Alonso Barros por ‘Rocky Horror Show’

Alonso Barros por ‘Cinderella’

Fabricio Licursi por ‘Gota d’água [a seco]’

Jarbas Homem de Mello e Fernando Neves por ‘A Paixão Segundo Nelson’

Tania Nardini por ‘My Fair Lady’

Melhor Figurino

Carol Lobato por ‘Cinderella’

Charles Möeller por ‘Rocky Horror Show’

Fabio Namatame por ‘My Fair Lady’

Kika Lopes e Heloisa Stockler por ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’

Simone Mina por ‘Gabriela, Um Musical’

Melhor Iluminação

Cesar de Ramires por ‘Gabriela, Um Musical’

Maneco Quinderé por ‘Cinderella’

Renato Machado por ‘Auê’

Renato Machado por ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’

Robert Wilson e John Torres por ‘Garrincha’

Melhor Cenário

Duda Arruk por ‘A Paixão Segundo Nelson’

Kika Lopes por ‘Auê’

Nicolás Boni por ‘My Fair Lady’

Rogério Falcão por ‘Cinderella’

Sérgio Marimba por ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’

Melhor Design de Som

Gabriel D’Angelo por ‘Gota d’água [a seco]’

Gabriel D’Angelo por ‘Auê’

Gabriel D’Angelo por ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’

Mike Potter por ‘Les Miserables’

Tocko Michelazzo por ‘My Fair Lady’

Melhor Direção Musical

Alfredo Del-Penho e Beto Lemos por ‘Auê’

Chico Cesar, Alfredo Del-Penho e Beto Lemos por ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’

Luis Gustavo Petri por ‘My Fair Lady’

Nando Duarte por ‘Gilberto Gil, Aquele Abraço – O Musical’

Pedro Luís por ‘Gota d’água [a seco]‘

Categoria Especial

Claudio Botelho pelas versões de ‘Les Miserables’

Elenco da Cia. Barca dos Corações Partidos por ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’ e ‘Auê’

Feliciano San Roman pelo design de perucas de ‘My Fair Lady’

Mariana Elisabetsky e Victor Muhlethaler pelas versões de ‘Wicked’

Rafa Miranda e Fernanda Maia pelas composições de ‘Lembro Todo Dia de Você’

Tony Luchesi pelos arranjos de ‘60 Doc Musical’

Melhor Espetáculo

‘Auê’ – Sarau Agência de Cultura Brasileira

‘Cinderella’ – Fábula Entretenimento

‘Forever Young’ – Benjamin Produções e Chaim XYZ Produções

‘Gabriela, Um Musical’ – Tempo Entertainment, Caradiboi Arte e Esporte, em associação com Opus Promoções e MáquinaMáquina Produções Artísticas

‘Gota D’água [a seco]’ – Sarau Agência de Cultura Brasileira

‘Les Miserables’ – T4F Entretenimento

‘My Fair Lady’ – Takla Produções Artísticas, EGG Entretenimento e IMM

‘Rocky Horror Show’ – M&B

‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’ – Sarau Agência de Cultura Brasileira

‘Wicked ‘– T4F Entretenimento

Os jurados desta temporada são os jornalistas e críticos Daniel Schenker, Lucia Camargo, Macksen Luiz, Maria Luísa Barsanelli, Miguel Arcanjo Prado, Rafael Teixeira, Tania Brandão, Ubiratan Brasil e também Abel Rocha, Ana Botafogo, Claudia Hamra, Janice Botelho, Kika Sampaio, Mirna Rubim e Wellington Nogueira, artistas e profissionais das artes cênicas. O crítico Paulo Afonso de Lima, que faleceu este ano, também fazia parte do júri desde a primeira edição.