Musical ‘O Rei Leão’ se despede de São Paulo

O musical ‘O Rei Leão’ se despediu de São Paulo no domingo, dia 13, com duas apresentações que lotaram o Teatro Renault. Ao término da última sessão, o elenco se emocionou com o final da temporada, que somou 662 apresentações vistas por aproximadamente 850 mil pessoas.

Foram 21 meses de temporada, período que o tornou o segundo musical com mais tempo em cartaz em São Paulo, perdendo apenas para ‘O Fantasma da Ópera’, que ocupou o então Teatro Abril entre abril de 2005 e abril de 2007, atraindo 880 mil espectadores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Foi muito gratificante e motivo de extremo orgulho para a T4F ver o reconhecimento e carinho de cada pessoa que passou pelo nosso Teatro nos últimos 21 meses”, comenta Stephanie Mayorkis, Diretora de Conteúdo da Time For Fun, produtora do espetáculo.

‘O Rei Leão’ é até hoje o musical mais visto do mundo e segue em cartaz há 17 anos na Broadway. Inspirado na animação dos estúdios Disney, o espetáculo deve muito à concepção da diretora Julie Taymor, que assumiu a criação dos figurinos, das máscaras e dos objetos manipuláveis. E, para cada personagem, desenvolveu linhas e traços que o identificassem diante do público.

Entre as ousadias da diretora, está a preservação de canções africanas no idioma zulu – especialmente a que abre O Rei Leão, quando um desfile de todos os animais (engenhosamente manipulados pelos atores) termina no palco, culminando com a apresentação do pequeno Simba aos súditos.