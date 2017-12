Musicais à vista

Dois grandes musicais estão em início de produção e logo chegarão aos palcos de São Paulo. O mais próximo será ‘O Homem de La Mancha’, que vai substituir ‘A Madrinha Embriagada’ no Teatro do Sesi, em setembro. O outro será ‘Mudança de Hábito’, que virá com a chancela da Time For Fun e vai substituir ‘O Rei Leão’, no Teatro Renault. Como o sucesso deste parece não ter fim, a previsão de estreia do ‘Mudança de Hábito’ ainda é incerta – por ora, sabemos apenas que será em “algum momento de 2015”.

‘O Homem de La Mancha’ teve uma montagem histórica no Brasil, em 1972, com Bibi Ferreira e Paulo Autran. O musical foi dirigido por Flávio Rangel, responsável pela tradução ao lado de Paulo Pontes. E a versão das músicas foi de Chico Buarque e Ruy Guerra. Há ainda uma versão para o cinema, com Sofia Lauren e Peter O’Toole, disponível aqui no Brasil – o mais notável é a fotografia de Giuseppe Rotunno, ainda que os atores são excepcionais nesse musical que tem a ambição de ser uma parábola filosófica sobre a luta de um idealista contra a opressão de hostis governantes do mundo real. A montagem brasileira terá a direção de Miguel Falabela.

Já ‘Mudança de Hábito’ chegou aos palcos em 2008, ancorado pelo sucesso do filme protagonizado por Whoopi Goldberg, lançado em 1992. Ela, aliás, foi a produtora do musical, que ganhou músicas de Alan Menken, o mesmo de ‘A Bela e a Fera’ e ‘A Pequena Sereia’. Whoopi chegou a atuar no musical por três semanas, em Londres, no papel de madre superiora. Já o papel principal, Dolores, no teatro coube à talentosa Patina Miller, dona de uma voz poderosa e desenvoltura ímpar, que soube defender o papel que ajudou a consagrar Whoopi.

Os dois musicais já estão em processo de seleção de elenco. Assim, logo saberemos quem terá a missão de cuidar dos papeis principais