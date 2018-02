Mudanças em Elis – A Musical

A temporada paulista de Elis – A Musical, que começa no dia 14 de março, no Teatro Alfa, terá uma substituição. Por problemas de agenda, Felipe Camargo não poderá vir e será substituído por Tuca Andrada.

É um papel importante, pois trata-se de Ronaldo Boscoli, importante músico que foi casado com Elis e quem, ainda que aos trancos e barrancos, tornou-a mais sofisticada. Quem viu o musical sabe do que falo – dono de um humor afiado, nos momentos de briga, ele humilhava Elis por conta de sua cultura rasteira. Boscoli, de fato, ajudou a grande cantora a abrir seu horizonte cultural. Mas seus modos são, realmente, controversos – quando assisti à uma sessão do musical no Rio, flagrei a conversa de duas senhoras, durante o intervalo. Uma disse para a outra: “Sempre soube que esse Boscoli era um cafajeste…”

Felipe Camargo criou com rara felicidade essa figura, transformando-o num adorável cafajeste. Tuca, que já viveu um grande papel em musicais (foi protagonista de O Rei e Eu, ao lado da sempre excelente Claudia Netto), terá um grande desafio, mas também a chance de novamente se consagrar