Morre o dramaturgo e autor de telenovelas Chico de Assis

Atualizado às 15:50

O dramaturgo e autor de telenovelas Chico de Assis foi encontrado morto às 15 horas de sábado, dia 3, em seu apartamento, nos Jardins, em São Paulo. Ele estava com 81 anos e a primeira informação sobre a causa da morte dizia ser um ataque cardíaco fulminante.

Depois de velório ao longo da madrugada no Teatro de Arena, o corpo foi encaminhado para o crematório de Vila Alpina, às 15 horas do domingo, dia 4.

“Ele trouxe o Brasil para o teatro, escrevendo sobre o nosso povo e para o nosso povo”, comentou o também teledramaturgo Walter Negrão, que trabalhou com Assis nas TVs Tupi e Bandeirantes. “Sua dramaturgia equipara-se à de Ariano Suassuna no privilégio de assuntos brasileiros.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com 60 anos de carreira e em plena atividade, o dramaturgo gravou recentemente o primeiro programa do Núcleo de Dramaturgia da TV Cultura, Persona em Foco, uma homenagem aos ícones do Teatro Brasileiro. Também foi homenageado com a publicação, em outubro, de seu repertório teatral, pela Funarte.

Francisco de Assis Pereira, nasceu 10 de dezembro de 1933, em São Paulo. Começou sua carreira como camera man na TV Tupi . Na emissora, estreou como dramaturgo, com uma adaptação da obra de Machado de Assis: Os óculos de Pedro Antão. Ainda na Tupi, escreveu grandes sucessos dentre eles: Ovelha Negra, Xeque Mate e Cinderela 77 , Salario Minimo .

Foi autor também da primeira novela das 6 da Rede Globo Bicho do Mato, em 1972, que trazia como protagonistas Osmar Prado e Debora Duarte. Na TV Cultura, assinou O Coronel e o Lobisomem.

Chico de Assis foi um dos grandes nome do Teatro do Arena e fez parte da fundação do Seminário de Dramaturgia do Arena e do laboratório de interpretação.

Seu repertório teatral , recentemente editado pela Funarte, é composto de mais de 30 peças. São preciosidades que conquistaram a critica e o publico, dentre elas Missa Leiga, O testamento do Cangaceiro ; As aventuras de Ripió Lacraia e Xandu Quaresma, grande sucesso produzido e interpretado por Antonio Fagundes.

Em 2014 recebeu a condecoração da Ordem do Mérito Cultural do Brasil,pelo seu trabalho no teatro e no ensino da dramaturgia.