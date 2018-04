Miguel Falabella fala sobre a participação de Ingrid Guimarães em ‘Annie, o Musical’

As audições para Annie, o Musical começam nesta semana, mas sem a presença de Miguel Falabella. “Tenho vários amigos inscritos e não quero participar”, contou ele ao Estado, antes do ensaio de Os Produtores, que estreia no dia 20 de abril, no Teatro Procópio Ferreira.

Projeto acalentado há muito tempo por Falabella e pela Atelier de Cultura, produtora responsável por grandes projetos como A Noviça Rebelde (em cartaz no Teatro Renault) e O Homem de La Mancha (que terá temporada no Rio de Janeiro), Annie, o Musical , estreia no segundo semestre, no Teatro Santander. Com direção de Falabella, Annie é um musical baseado nos quadrinhos Little Orphan Annie, de Harold Gray, que acompanha uma orfã que foge do orfanato para tentar encontrar seus pais biológicos. Recolhida de volta para a instituição, ela é escolhida para passar o Natal na casa de um senhor milionário, onde conquista a todos e amolece o coração do velho ranzinza.

“Vai ser um projeto muito divertido. Afinal, imagine Ingrid Guimarães dividindo o palco comigo”, conta Falabella. “Vamos nos divertir muito .” Perguntado sobre a preparação vocal de Ingrid, Falabella abriu um sorriso: “Ela tá correndo atrás feito uma louca”.

O espetáculo tem texto de Thomas Meehan, letras de Martin Charnin e música de Charles Strouse. A montagem original da Broadway, em 1977, ficou em cartaz por quase seis anos. Desde então, o espetáculo já rodou três continentes e foi adaptado para a TV e o cinema – a primeira versão foi dirigida por John Huston, em 1982, com Albert Finney como o multimilionário Oliver Warbucks (papel que cai como uma luva para Falabella) e a grande comediante Carol Burnett como a bêbada e maldosa Tia Agatha, que cuida do orfanato (papel perfeito para Ingrid Guimarães). Os dois estão na foto abaixo, imagem da Sony Pictures.