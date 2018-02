Low profile

Nunca segui um conselho de meu pai que, propagandista de primeira, queria que eu ostentasse fotos ao lado das personalidades que entrevisto ou ainda que divulgasse tal fato a quatro ventos. Sigo exatamente o contrário, o recolhimento e a crença de que, se é bom, não precisa de empurrão. Assim, desde que iniciei esse blog, pouco ou nada o divulguei – apenas alguns amigos foram avisados e incumbidos, se possível, de bater o tambor.

Mas confesso que fiquei assustado com a inexistência total de comentários. Por um momento, me senti como naquele belo título de uma peça do Guarnieri, com o grito parado no ar. Será que ninguém se deu o trabalho de dar uma espiada? O alívio veio com a confirmação de alguns amigos que tentaram deixar mensagens encorajadoras mas não conseguiram. Alguma coisa trava aquele atalho. Espero, assim, solucionar o problema nesta segunda-feira. Aí, se mesmo assim, o contador continuar zerado, procuro um psicanalista.