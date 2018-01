Longo inverno

Caros,

Depois de um longo período sem nenhum comentário, estou de volta. Se alguém sentiu falta, já me dou por satisfeito. Nesse período, não deixei de ver musicais, o que é uma das minhas diversões preferidas. E, com tem acontecido no início de cada ano, o cardápio vai se renovando.

Aqui em São Paulo, já tivemos a estreia do maravilhoso ‘Quase Normal’ – escrevi uma matéria que saiu no C2 de hoje. Agora, esperamos pelo divertido ‘O Mágico de Oz’, que chega a São Paulo com novidades no elenco – boas, pelo que notei. A começar por Heloisa Perissé como a Bruxa Má e o sempre talentoso André Torquato, como o Espantalho. Como a direção e concepção são de Claudio Botelho e Charles Moeller, só podemos esperar por um trabalho profissional e maravilhoso.

Logo chegarão Marília Pêra e Miguel Falabella vivendo os papeis principais de “Alô, Dolly!”. Vi no Rio e me diverti muito. Incrível como a química entre ambos funciona. E, no final de março, a mega estreia de “O Rei Leão”. Venho acompanhando o processo e prevejo um espetáculo arrebatador.

Enfim, apenas para abrir alas, uns poucos comentários. Quero me aprofundar mais em posts futuros que, prometo, virão mais cedo.