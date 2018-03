Venho a Frankfurt para a feira do livro desde 2004. Normalmente, a época é fria, chuvosa. Mas, ao sair nesta sexta-feira, eu me surpreendi com um belíssimo por do sol, algo que jamais tinha visto aqui antes. Estava na plataforma da estação de trem, preparando-me para ir embora, quando recebi a mensagem da Eliana Souza, incansável amiga do Caderno 2, sobre a morte de Leon Cakoff.

É curioso como o ambiente às vezes parece se preparar para te acolher quando chegam determinadas notícias. Leon não estava bem fazia semanas e, quando deixei São Paulo, na segunda-feira, sabia-se que ele resistiria talvez só mais uma semana. Passei os dias agoniado, esperando pelo momento triste. E ele veio justamente rodeado de um clima tranquilo, pacífico. Certamente, não foi à toa. Não combinaria, por exemplo, com a tarde chuvosa que foi a de quarta-feira.

Conheço a Mostra há mais tempo que conhecia o Leon. A primeira edição que frequentei foi a quarta, em 1980, quando ainda era apenas no Masp. Fui atraído por um filme de Fellini, Cidade das Mulheres, e acabei fisgado pela programação. Naquele ano, assisti a apenas mais um longa, O Tambor.

No ano seguinte, enfrentei as históricas filas para ver Saló e Calígula, que rodeavam no Masp. Coisas de um colegial que eu era, sei bem, mas já me interessa por filmes que nem legenda tinham, falados em inglês, francês, italiano. Ou, quando tinham, também era nesses idiomas. E, na sétima Mostra, já comprei a permanente, que não passava de um carnê em que se destacavam os ingressos das sessões correspondentes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não é preciso mais falar do caráter educativo da Mostra – já se tornou lugar comum. Gosto de lembrar dos cinemas que frequentei por causa da Mostra e que não existem mais. Como o Majestic, onde hoje está o Espaço Unibanco. Ou o Arouche, reduto agora de pornografia. Melhor ainda do Metrópole, pichado pelos punks. A sala do hotel Maksoud Plaza. A Cinemateca, onde hoje é o Cine Sabesp e que bem antes chamava-se Fiametta. Minha memória afetiva de São Paulo está diretamente ligada aos cinemas que não mais existem e à Mostra.

Leon era um homem determinado. Tanto que, por conta disso, torna-se por vezes irascível. Mas era incrivelmente generoso. Como admirador da Mostra, tenho uma espécie de coleção particular: ingressos antigos, permanentes, cédulas de votos de quase todas as edições e os catálogos. Durante anos, minha coleção estava incompleta por falta do catálogo da segunda Mostra. Mesmo tendo começado pela quarta, era normal encontrar uma barraquinha na entrada do Masp onde se vendiam objetos das edições anteriores. Foi aí que comprei a das que não frequentei, mas me faltava sempre aquela bendita segunda edição. Ciente disso, Leon me presenteou com o catálogo, me fazendo um dos cinéfilos mais felizes da cidade. Não sei se, com isso, ele desfalcou alguma coleção particular, mas lembro que minha felicidade o deixava também feliz.

Visitei Leon no hospital, na semana passada, quinta-feira, dia 6 de outubro. Apesar da limitação física, estava lúcido, brincalhão. Quando parecia estar ausente, com o olhar fugidio, interrompia nossa conversa com algum comentário pertinente – ele continuava lá. Perguntou sobre a Mostra, cobrou o convite para Claudia Cardinalle vir a São Paulo. Elogiou o desenho do cartaz, feito por Mauricio de Sousa. Fiquei no quarto do São José durante quase uma hora. Me senti honrado de estar novamente ao seu lado. Saí com certeza de que o reveria, tamanha a força ele transmitia. Aquela mesma determinação com que conduzia a Mostra. Fiquei com a última imagem que roubei ao deixar o quarto. Ele assistia a alguma comédia na TV, rindo com gosto. Curiosamente, tive a mesma sensação boa que me voltou quando estava na estação de trem, em Frankfurt.

Renata de Almeida, agora, assume sozinha a Mostra. Claro, por trás há uma equipe eficiente, que segura as pontas. Mas ela sempre dividiu o protagonismo com Leon. Parecia que sempre eles faziam tudo sozinhos. Sei que ela não pretende manter sozinha as rédas nas mãos. Pensa em criar uma associação que assuma a organização da Mostra, algo cada vez mais complicado e exaustivo. É uma medida acertada, especialmente com ela no comando, mantendo a filosofia criada por Leon.

Ele deixa um dos maiores tesouros de São Paulo. Moramos em uma cidade em que, apesar de belos pontos turísticos, ostentamos outras atrações, menos palpáveis, como a culinária, opções de compras, lazer ininterrupto. E a Mostra. Mesmo que ela se descaracterize (não acredito nisso), terá aberto o caminho para que nossa programação cinematográfica seja uma das mais democráticas do mundo.

Leon, claro, fará muita falta. Seu entusiasmo pela filmografia de cineastas pouco conhecidos contrastava com a nossa empolgação com a vinda do novo Almodóvar, ou Sokurov, ou, mais atrás, Tarkov, Kusturica. Vibrávamos com uma cinematografia que ele nos apresentara anos antes e, enquanto continuávamos parados, ele já trazia outras, que aos poucos também nos impregnaria. Quem gosta realmente de cinema, como eu, vai carregar isso para o resto da vida.