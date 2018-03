Jarbas Homem de Mello será Chaplin em musical

Depois de brilhar ao lado de Claudia Raia em Crazy for You, Jarbas Homem de Mello prepara-se para outro desafio: simplesmente o de viver um dos maiores comediantes de todos os tempos em Chaplin, O Musical.

Com estreia prevista para o dia 14 de maio, no Theatro Net, em São Paulo, Jarbas – que se mostrou um exímio sapateador em Crazy for You – agora se prepara com novas técnicas, como aprender a andar sobre um slackline e patinação.

Durante o musical, além de relembrar seus filmes e personagens – como Carlitos, o vagabundo, o mais célebre deles – o público conhece mais sobre suas escolhas políticas, sua agitada vida amorosa e as pessoas que marcaram sua trajetória, como a mãe Hannah (Naíma); o irmão mais velho Sydney (Marcello Antony), a quarta esposa Oona O’Neill (Giulia Nadruz), a colunista e crítica ferrenha Hedda Hooper (Paula Capovilla) e Mack Sennett (Paulo Goulart Filho), fundador dos estúdios Keystone.

Com trilha sonora original de Christopher Curtis, incluindo as canções Olhe para Todas as Pessoas, Just Another Day in Hollywood e This Man, Chaplin, O Musical é produzido por Claudia Raia e Sandro Chaim. A versão brasileira é assinada por Miguel Falabella.