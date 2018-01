Hugo Bonemer fala sobre viver Ayrton Senna em musical

O ator Hugo Bonemer prepara-se para viver um grande ídolo do esporte mundial nos palcos: ele será o protagonista de ‘Ayrton Senna – O Musical’, que estreia em novembro, no Teatro Riachuelo, no Rio.

Para entender com detalhes o ambiente vivido pelo piloto tragicamente morto em 1994, o ator já conversou com o irmão de Senna, Bruno, com quem até andou de kart, como mostra a foto acima.

Sobre esse e outros projetos, Hugo Bonemer falará com o Estado ao vivo, via Facebook (acesse Cultura Estadão), nesta sexta-feira, dia 15, por volta das 13h. Não perca.