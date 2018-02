Tenho uma obrigação profissional que considero privilegiada: entrevistar artistas, especialmente escritores e pessoas ligadas ao cinema e ao teatro. Consegui, com isso, criar uma boa rede de contatos e, entre eles, acredito ter feito algumas amizades, aquele tipo de relação que sobrevive à parte a obrigação profissional.

É o caso, por exemplo, da escritora Lygia Fagundes Telles, com quem mantenho, há alguns anos, uma amizade adorável, firmada na troca de livros e telefonemas semanais. Acredito sermos muito próximos. O curioso é que desde adolescente admiro a obra de Lygia. Lembro de ir à Bienal do Livro justamente nos dias em que ela autografava sua obra. Considero seus contos entre os melhores da literatura brasileira.

Em outros casos, mantenho uma relação não tão próxima, até por conta da distância, mas também carinhosa. É o caso do poeta Ferreira Gullar, que hoje completa 80 anos. O presente, aliás, ele oferece aos leitores com o lançamento de seu novo livro “Em Alguma Parte Alguma”, pela José Olympio.

Gullar tem fama de mal humorado. Não sei o motivo, pois nossas conversas sempre foram marcadas por muitas risadas. Gullar tem o típico humor mordaz, aquele que vê graça em desgraça. Adora falar sobre gatos, seu bicho de estimação preferido – chegou a escrever um livro para Gatinho, bichano que morreu há alguns anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele também tem uma das risadas mais gostosas que conheço, entremeada por frases que não consegue falar. Como pode alguém assim ser mal humorado?

Eu soube que ele comemora hoje o aniversário na casa de uma amiga, no Rio. Na segunda-feira, estará aqui para lançar seu livro, na Cultura do Conjunto Nacional, a partir das 19 horas. Pretendo estar lá e, se for possível (acredito que muita gente estará presente), quero lhe dar um abraço. Como sempre, Gullar vai reagir de forma tímida, aparentemente reticente. Acho que daí que vem a fama de mal humorado.