Futebol inspira musical

‘O Jogador’ deverá se chamar a nova produção assinada por Tadeu Aguiar e Eduardo Bakr. Com previsão de estreia em outubro, no Rio, o musical é livremente inspirado na história de Fausto, famoso personagem que faz um pacto com o diabo (Mefistófeles) e oferece sua alma em troca do sucesso.

Com texto de Bakr e direção de Aguiar, ‘O Jogador’ terá outro trunfo: melodias compostas especialmente pelo diretor musical Guto Graça Mello, que durante anos foi diretor da gravadora Som Livre e responsável pelas trilhas sonoras de novelas, minisséries e shows como os de Roberto Carlos. Animado com o projeto, ele já criou mais da metade das músicas. Sua mulher, a grande atriz Sylvia Massari, deverá participar do espetáculo.

‘O Jogador’ acompanha a trajetória de Café, craque de um time varzeano que decide fazer um pacto com Lügner e, após um fracasso momentâneo, ressurge como um grande craque. Enquanto é assediado pelo diabólico personagem, Café encontra salvação em sua mãe, que representa o bem.

Nos testes feitos no estúdio que Graça Mello mantém em sua casa, no Rio, já gravaram canções Hugo Bonemer, César Mello e a própria Sylvia Massari.