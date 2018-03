Frio de rachar

A cerimônia do Oscar habitualmente acontece em uma época fria do ano e já houve casos em que o calor surgia de forma inesperada durante o inverno do hemisfério norte. Mas as temperaturas baixas que têm acontecido em Los Angeles surpreendem – a ponto de a Academia de Hollywood ter informado que vai colocar aquecedores em pontos estratégicos do tapete vermelho. Mas alertou a imprensa de que será proibido cada um levar um aquecedor particular. Vai ser um festival de casacos pesados…

