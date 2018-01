Fafá de Belém estreia como atriz de musical em ‘O Homem de La Mancha’

A cantora Fafá de Belém participará da semana de estreia do musical ‘O Homem de La Mancha’, entre 9 e 12 de março, no teatro Alfa. Convidada pelo diretor Miguel Falabella, Fafá aceitou e não está descartada a participação em outras apresentações. A notícia foi divulgada pela coluna Direto da Fonte, da Sonia Racy.

Com 60 anos de vida e 40 de carreira, Fafá se desdobrará também como atriz de novela – vai participar do novo folhetim de Glória Perez, ‘A Força do Querer’.

A participação especial de Fafá não é tão surpreendente quando se lembra que Falabella fez o mesmo no musical ‘Wicked’. Em setembro do ano passado, ele viveu o personagem do Mágico de Oz durante uma semana – era para ser apenas um ou dois shows, mas ele pediu para ficar a semana toda.

Também o ator Gabriel Leone atuou em duas sessões de ‘Wicked’, no papel de Fiyero. A ação iniciou uma tradição já comum na Broadway, a da presença extraordinária de uma estrela em um grande espetáculo.