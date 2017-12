Elenco do musical ‘Homem de La Mancha’ vai passear pela av. Paulista

Neste domingo, dia 2 de abril, as pessoas que estiverem na Avenida Paulista, em São Paulo, por volta das 11 horas, poderão conhecer pessoalmente o elenco do musical ‘O Homem de La Mancha’. Trajando os figurinos do espetáculo, os 30 atores vão conversar com as pessoas sobre a trama, inspirada na obra de Miguel de Cervantes, e convidar o público para ver o musical, em cartaz no Teatro Alfa.

A ação servirá como uma espécie de comemoração pois a temporada foi prorrogada até 28 de maio. Haverá também sessões extras nos feriados de abril (Páscoa e Tiradentes) e os atores vão distribuir filipetas com descontos, aproveitando que a avenida fica fechada aos domingos e se transforma em uma grande área de lazer.