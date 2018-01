A produção do espetáculo ‘MPB Musical Popular Brasileiro’ decidiu substituir Danielle Winits pela atriz Adriana Lessa no papel da vedete Suzete Campos, na peça que estreia dia 2 de março, no Teatro das Artes, com direção de Jarbas Homem de Mello e direção musical de Miguel Briamonte.

Segundo a produção, a decisão foi de comum acordo. O espetáculo resolveu pela troca porque Winits teria de passar 20 dias neste mês de fevereiro nas filmagens de um longa dirigido por Miguel Falabella e estrelado ainda por Carmen Maura. Existe a possibilidade de ela entrar na temporada carioca. O espetáculo vai excursionar por varias capitais depois de cumprir os 4 meses previstos para São Paulo.