Claudio Botelho no Estadão

Hoje tive o prazer de conversar ao vivo, pela TV Estadão, com Claudio Botelho, que esteve aqui na redação do jornal. Falamos dos musicais em cartaz que ele produziu/dirigiu com Charles Möeller (O Mágico de Oz, Milton Nascimento – Nada Será Como Antes e Como Vencer na Vida Sem Fazer Força), além de conhecer novidades, como a montagem que eles farão de Dancin’ Days e Kiss Me Kate, com José Mayer.

Quem não viu, tem a chance se acessar:

http://tv.estadao.com.br/videos,UNICA-SUGESTAO-DE-MILTON-FOI-TROCAR-UM-ACORDE-CONTA-CLAUDIO-BOTELHO,197252,0,0.htm

http://estadao.br.msn.com/video/default2.aspx?videoid=595320e0-59ee-9713-c6b1-816719036d70