‘Chacrinha – O Musical’ seleciona chacretes

Acontece nesta quarta-feira, dia 4, em São Paulo, a seleção para as chacretes que vão participar de ‘Chacrinha – O Musical’, espetáculo sobre o Velho Guerreiro que estreia no dia 27 de março, no Teatro Alfa.

Os requisitos são bem conhecidos: um belo corpo, saber dançar de forma sensual, sorriso constante. As chacretes não têm fala, mas constantemente descem até a plateia, a fim de animar o público.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Chacrinha – O Musical’ é uma bem sucedida biografia de um dos maiores comunicadores da TV brasileira. Com seu programa anárquico (que passou por diversas emissoras como Excelsior, Bandeirantes e Globo), ele transgrediu códigos de conduta e criou novas formas de se fazer televisão, isso em um momento (anos 1960 e 1970) quando esse meio ainda ensaiava se tornar forte e de penetração nacional.

Produção da Aventura Entretenimento, o musical tem como mérito a atuação de Leo Bahia e Stepan Nercessian, ambos interpretando Chacrinha – o primeiro na fase jovem, quando o adolescente Abelardo Barbosa sonha em se transformar em celebridade; e Stepan vive o personagem Chacrinha e sua bipolaridade (a animação no palco contrastava com os ataques de raiva nos bastidores, motivados pela preocupação com a audiência). Leo e Stepan estão brilhantes em seus papeis.