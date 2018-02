Bruxas à vista

Tive o privilégio de acompanhar um ensaio do musical As Bruxas de Eastwick, que estreia dia 14 de agosto no Teatro Bradesco. Os ensaios vêm acontecendo no Rio, base de maioria do elenco e produção. Aliás, no Teatro Teresa Rachel, em Copacabana, um espaço desativado que parece que vai voltar à ativa – tomara mesmo, pois descobri um teatro aconchegante e agradável, apesar de estar localizado em um centro comercial pouco convidativo.

Foi um ensaio geral mais sem qualquer adereço: o elenco não vestia os figurinos, não usou microfone e tampouco havia acompanhamento da orquestra, apenas um piano. Também, claro, não foi possível ver os efeitos especiais que vão marcar o musical. Mas foi ótimo assistir dessa forma, pois foi possível comprovar a excelência do elenco e do texto, inspirado em uma obra de John Updike. Sem qualquer tipo de reforço, atores e atrizes comprovaram, novamente, a excelência do brasileiro para o musical.

Mérito, novamente, para Claudio Botelho e Charles Möeller, que estão à frente do projeto a convite da Time For Fun. A habilidade deles para tratar do gênero é incrível: basta observar a performance de atores aparantemente sem pretensões de seguir a via dos musicais. José Mayer é um grande exemplo, sua atuação em O Violinista do Telhado é unânime entre os críticos, graças a uma técnica vocal apurada unida à experiência de atuação. E o mesmo deve acontecer com Maria Clara Gueiros – comediante fabulosa, com uma verve ao estilo dos melhores tipos que se apresentaram nesse país, ela também canta com precisão, formando um trio que vai marcar a história dos musicais no Brasil ao lado de Sabrina Korgut e Renata Ricci.

Impossível não falar, ainda que rapidamente, de Fafy Siqueira. Talvez poucos devem saber que ela iniciou carreira como cantora e acabou demitida de sua gravadora por ter uma forma “teatral demais” de se apresentar. Claro que essa carga emotiva, aliada a seu potencial cômico (digna representante da dinastia Dercy Gonçalves), faz com que o espectador jamais se esqueça de sua presença em cena.

Outros nomes merecem destaque, como Eduardo Galvão (perfeito como o diabo que vem infernizar a vida das tais bruxas), André Torquato (um incrível talento de 18 anos), Renato Rabelo (versátil ao extremo) etc. Claro que seria um exagero mas, se Claudio e Charles resolvessem interromper o processo agora, o que já foi feito valeria pagar ingresso.