“Black Coal, Thin Ice” vence Festival de Berlim

O filme chinês “Black Coal, Thin Ice”, de Yinan Diao ganhou o Urso de Ouro do 64º Festival de Berlim, em cerimônia realizada na tarde de hoje (sábado), na capital alemã. O Brasil participava da competição oficial com “Praia do Futuro”, de Karim Aïnouz, mas não venceu nenhum prêmio.

“É muito difícil acreditar que este sonho tenha se tornado realidade. Olhem para estas pessoas, é uma equipe maravilhosa – disse Diao Yinan, no palco do Berlinale Palast, onde foi realizada a cerimônia do Urso de Ouro. O longa acompanha a trajetória de um policial aposentado que se transforma em detetive ao investigar uma série misteriosa de assassinatos.

Já o cineasta americano Richard Linklater foi escolhido como melhor diretor por seu trabalho no filme “Boyhood”, que era considerado um dos grandes favoritos ao prêmio principal. Seu colega Wes Anderson ficou com o Prêmio Especial do Júri da Berlinale pelo longa “The Grand Budapest Hotel”.

O ator chinês Liao Fan recebeu o Urso de Prata pela interpretação no filme vencedor, “Black Coal, Thin Ice”. Já a japonesa Haru Kuroki foi a melhor atriz pela atuação no longa “The Little House”, de Yoji Yamada.

O longa mexicano “Güeros”, de Alonso Ruizpalacios, um road movie em preto e branco em busca da juventude rebelde e sua música no interior do México, ganhou o prêmio como a melhor obra prima da Berlinale.