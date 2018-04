‘Ayrton Senna, o Musical’ será exibido em salas de cinema

O espetáculo Ayrton Senna – O Musical vai ser exibido em salas de cinema no dia 1º de maio. Em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, a peça teve uma sessão filmada nesta quinta-feira, 5, que contou com o uso de gruas e drones, especialmente para a captação de imagem. O material vai ser exibido em cerca de 70 salas do Brasil na data em que é lembrada a morte do piloto, ocorrida em 1994. A lista dos cinemas ainda está em definição.

“Será um teste de exibição em cidades onde os musicais normalmente não são montados. Se der certo, pretendemos levar outros musicais nesse formato, que é o mesmo que hoje exibe óperas internacionais”, contou ao Estado Aniela Jordan, uma das sócias da Aventura Entretenimento, produtora responsável pela concepção e criação do musical.

A experiência conta com o apoio do Instituto Ayrton Senna, principal incentivador do musical. A renda com a venda de ingressos será parcialmente revertida para os trabalhos sociais mantidos pelo instituto.

Depois de uma temporada no Rio, Ayrton Senna chegou a São Paulo no mês de março e conta de forma alegórica o que teria passado pela cabeça do piloto na fatídica prova do GP de Monza, no dia 1º de maio de 1994, quando Senna morreu depois de sofrer um acidente. Com Hugo Bonemer (destaque da foto de Caio Gallucci acima, à frente de Vitor Maia) no papel principal, o espetáculo utiliza recursos circenses, o que facilita boas captações de imagens.