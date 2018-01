‘Amor & Sexo’ novamente termina com nu frontal

O programa ‘Amor & Sexo’, comandado por Fernanda Lima na Globo, habituou-se a exibir cenas provocantes, que raramente são vistas na TV aberta. Beijos entre pessoas do mesmo sexo foram as primeiras, em temporadas passadas. Agora, ainda que o foco da câmara mantenha distância, são exibidas cenas de nu frontal, masculino e feminino.

Foi uma dessa que marcou o fim do programa exibido nesta quinta-feira, 9. Com uma discussão sobre a masculinidade, que envolveu o novo papel do homem na sociedade moderna, especialmente em relação à paternidade, o programa terminou com um balé em que um dos bailarinos se despiu até ficar totalmente nu. A coreografia terminou quando todos os bailarinos abraçaram o colega despido e a si mesmo.

Nudez. Final do programa, quando um bailarino se despiu. Foto reprodução

Não foi uma cena para chocar – ao contrário, a delicadeza marcou a atitude que, pela força da imagem, não podia ser esvanecida ou mesmo camuflada. Aos poucos, ‘Amor & Sexo’ marca presença, ainda que não consiga tratar alguns assuntos com sinceridade esperada – mas já é um começo.

Em outro programa, foi exibida uma cena em homens e mulheres surgiam nus, correndo pelo palco, o que surpreendeu a plateia e também os convidados.