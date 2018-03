Adriane Galisteu vai estrear musical ao lado do filho Vittorio

Adriane Galisteu vai estrear um musical ao lado do filho Vittorio, de seis anos. Será na peça infantil A Bela Adormecida, que estreia no dia 29 de abril em um novo espaço, o Teatro Opus, a ser inaugurado no dia 13 de abril, no shopping Villa-Lobos, com um show dos Titãs.

Galisteu será a vilã Malévola e a ideia é que a atriz contribua para um novo visual da personagem, ou seja, ao contrário da figura carrancuda, rancorosa, surgirá uma mulher mais jovial e majestosa. Vittorio ficará com o papel do Príncipe Felipe quando criança. Essa foi uma maneira encontrada por Galisteu para estar mais perto do filho enquanto trabalha e iniciá-lo no mundo das artes cênicas.

Com direção do italiano Billy Bond, o musical infantil contará com seis cenários reais e virtuais. E os 40 personagens que aparecem em cena serão representados alternadamente por um elenco de 22 atores. A Bela Adormecida será interpreta por Nicole Rosemberg enquanto o Príncipe Felipe será vivido por Caio Mutai.