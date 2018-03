Adeus para Jane Russell

Foi noticiada no final da tarde daqui em Los Angeles a morte da atriz Jane Russell. Ela estava com 89 anos e morreu, segundo informações de amigos, cercada dos filhos. Jane tinha um físico exuberante e, nos anos 1940 e 50, era uma das mulheres mais provocantes do cinema americano. Basta lembrar de seu principal papel, no filme Os Homens Preferem as Loiras, de 1953, quando desfilou ao lado de outra beldade, Marilyn Monroe. Jane estava o cartaz promocional, exibindo um decote de parar o trânsito ainda hoje. Não à toa, ela povoava os sonhos de boa parte dos soldados americanos que disputaram a guerra.

Jane era símbolo de uma época em que, apesar da moral pudica, o cinema disfarçava ao oferecer válvulas de escape com um furor de sua sensualidade.