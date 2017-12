Wagner Moura anuncia que Narcos estreia dia 28 de agosto

Acabou o mistério. O Netflix divulgou hoje que a série Narcos estreará no dia 28 de agosto. O anúncio foi feito pelo ator Wagner Moura, que interpretará o narcotraficante Pablo Escobar, em um um vídeo publicado no Twitter. Além da mensagem, o post mostra trechos da abertura com imagens que misturam sangue e cocaína.

Em uma das fotos de divulgação do Netflix, o ator aparece caracterizado como o rei do pó. O problema é que o maior narcotraficante da história era gordinho, usava o cabelo penteado para o lado e um bigode descuidado que invadia a boca. Nem de longe o astro brasileiro lembra o tipo comum do criminoso colombiano.

A barriga, pelo menos, precisava ser maior.

A série é assinada por José Padilha, que trabalhou dirigiu Moura em “Tropa de Elite”. Digam qualquer coisa sobre Pablo Escobar, mas ele infelizmente não tinha a menor pinta de gângster. Seu único sexy apeal era o poder.