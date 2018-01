Veep: The Office chegou à Casa Branca

A democrata Hillary Clinton tentará em 2016 ser a primeira presidenta dos Estados Unidos, mas no universo das séries de TV esse tabu já foi quebrado. Em 2005 a democrata Mackenzie Allen, interpretada por Geena Davis, foi a pioneira. Vice sem expressão (bem como a personagem), ela assumiu o comando da Casa Branca depois da morte do presidente Teddy Bridges na série “Commander in Chief”, exibida pela ABC.

A atração foi um retumbante fracasso e acabou cancelada já no ano seguinte. A série falhou ao tentar fazer uma versão feminina do clássico “West Wings”, no qual Martin Sheen interpretou, por sete bem sucedidas temporadas, o presidente democrata Josiah Bartlet. Até “House of Cards”, nenhuma outra série (ou filme) conseguiu reproduzir com tanta perfeição a rotina da Casa Branca. Em 2014, foi a atabalhoada Selina Meyer que chegou lá no final da terceira temporada de “Veep”. Assim como Allen, porém, ela também não foi eleita: sua ascensão aconteceu devido a renúncia do presidente dos Estados Unidos.

Na quarta temporada, que está sendo exibida no Brasil pela HBO, a equipe da presidenta luta contra o tempo para que ela não saia pela porta dos fundos. A diferença entre o fracasso de Allen e o sucesso de Meyer é que a primeira se levou a sério e a segunda levou a comédia para o coração do poder, mas sem perder a verossimilhança da liturgia do cargo. Não foi por acaso que Geena Davis passou batido pela história enquanto Julia Louis-Dreyfus (ou Selina Meyer) foi vencedora do Emmy por seu papel na série. Nas três primeiras temporadas da série o cenário era o gabinete da vice-presidência, que mais parecia o escritório de Scranton da filial da empresa Dunder Mifflin Paper Company na série “The Office”. Enquanto “Commander in Chief” tentou ser “West Wing”, “Veep” deu certo por aproveitar suas referências para satirizá-la.