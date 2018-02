Spoiler assombra a final do MasterChef Brasil

Antes de seguir em frente, um aviso: esse post NÃO contém spoiler.

A Band prefere não comentar o assunto, mas já tem muita gente sabendo quem está na final do Master Chef Brasil 2. A revelação geralmente é feita em voz baixa, em tom de conspiração. Os mais educados ainda perguntam antes de abrir o jogo: “Você quer mesmo saber?”. Como é muito difícil resistir à tentação, o segredo vai correndo de bar em bar. Muitos dizem que ouviram a notícia de um amigo que trabalha na produção da emissora.

Pode até ser verdade, mas quem deu o furo de reportagem foi um colunista de jornal que cobre TV (e fez bem o seu trabalho). Sem entrar no mérito do spoiler, o episódio revela a dificuldade da Band em blindar os bastidores de uma atração que conta com dezenas de pessoas envolvidas na produção. Ao contrário do que muita gente pensa, nem a final será ao vivo.A prova já foi gravada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As oito semanas de gravação aconteceram de uma só vez entre abril e maio. Foram dias intensos, que tiveram até 12hs ininterruptas de gravação. Os competidores não ficaram confinados, como acontece nas edições do MasterChef em outros países. Esse formato é arriscado, porém é bem mais barato.

O nome do vencedor será anunciado ao vivo no dia 15 de setembro. O desafio da Band é segurar essa informação durante tanto tempo. Depois que o pacote completo de 17 episódios terminou de ser gravado, o triunvirato Erick Jacquin (Tartar&Co), Henrique Fogaça (Sal Gastronomia, Cão Véio e Admiral´s Place) e Paola Carosella (Arturito e La Guapa) voltaram ao trabalho normalmente. E encontraram muita fila de espera em seus estabelecimentos.