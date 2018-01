Série Billions deu um spoiler da vida real no caso Joesley

Há um paralelo interessante entre a série Billions e o atual momento da vida jurídica, política e policial brasileira. Repare nas semelhanças entre o caso de Marcelo Miller, ex- procurador da República que trabalhava próximo de Rodrigo Janot, e Bryan Connerty, braço direito de Charles Rhoades Jr, procurador dos EUA para Nova York.

Miller deixou o cargo em abril para trabalhar no escritório Trench, Rossi e Watanabe, que representava a J&F nas negociações do acordo de leniência da empresa.

Ele é acusado de ter feito jogo duplo quando ainda trabalhava na Procuradoria Geral da República. A PGR suspeita que o advogado teria atuado na “confecção” de propostas de colaboração” do acordo que viria a ser fechado entre os colaboradores e o Ministério Público Federal (MPF).

Na ficção, Connerty viveu uma situação semelhante: foi assediado pelo bilionário Bobby Axelrod, um mega investidor enrolado até a medula com problemas na justiça e inimigo número 1 da Procuradoria. A diferença é que ele não entrou no esquema.

Ressalvadas as inúmeras diferenças, Chuck Rhoades lembra Janot em muitos aspectos.

É um obstinado e joga sempre no ataque. Atira flechas enquanto em todos os bambus que vê pela frente.

O procurador de Billions, porém, gosta de tomar whisky Blue Label sem gelo em clubes fechados, enquanto Janot prefere uma cerveja IPA em um armazém de bebidas de Brasília.

No que ser refere aos “vilões”, Bobby também tem muito de Joesley. Ambos vieram de baixo, fizeram fortuna por caminhos tortuosos e mantém velhos hábitos que chocam a sociedade letrada.

Joesley ama sertanejo, Bobby é fã heavy metal e usa camisetas do Metálica no escritório.