Seis fatos estranhos sobre a ‘Regra do Jogo’

Um dos passatempos prediletos dos noveleiros é caçar defeito em novela. Com ‘A Regra do Jogo’, folhetim das 21hs da Globo, não foi diferente. Depois de ouvir e ler comentários de leitores e amigos sobre a trama de João Emanuel Carneiro, o blog elaborou uma lista com os principais questionamentos e observações.

1 – A polícia que atua contra a “Facção” tem pinta de “Tropa de Elite”, mas está longe de ser o Bope do Capitão Nascimento. Pelo contrário: o desempenho dos agentes da lei lembra mais a ‘Loucademia de Polícia’. Os bandidos sempre escapam com a maior tranquilidade.

2 – Membro do primeiro escalão da “Facção”, o gângster Zé Maria é um bandido experiente e perigoso, especialmente quando está com sua pistola dourada na mão. Mesmo assim ele vive sendo seguido até seu esconderijo por gente sem nenhum traquejo com a arte da arapongagem. Primeiro foi a Tóia (Vanessa Giácomo), que foi de táxi, e depois o Juliano (Cauã Reymond), que optou pelo moto – táxi. Ambos conseguiram entrar no quartel-general na maior tranquilidade. Bastou pular o muro.

3 – O “ativista” Romero Rômulo (Alexandre Nero) já foi vereador no Rio de Janeiro e vive aparecendo na TV. É, portanto, um cara popular e conhecido. Mesmo assim o sujeito, que se finge de pobre, guarda na garagem um carrão importado para sair na balada. Não é meio arriscado? Os vizinhos não acham estranho? Muita gente também pergunta onde ele arruma aquelas camisetas com frases edificantes do tipo “Paz no Trânsito”

4 – Por quê o funkeiro MC Merlô (Juliano Cazarré) nunca usa camiseta? Nunca!

5 – Por quê vilã Atena (Giovanna Antonelli) só pinta metade da unha?

6 – O núcleo caótico de humor, com Marcelo Novaes e Marcos Caruso, que vive em uma cobertura é uma cópia da família do ex-jogador Tufão (Murilo Benício) em “Avenida Brasil”?